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  5 марта 2021
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В Европе ожидают новую волну коронавируса

CentralAsia (CA) -  Италия заблокировала экспорт из Европейского союза 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca в Австралию. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.

Германия, со своей стороны, разрешила прививать этой вакциной лиц старше 65 лет. Раньше этого нельзя было делать из-за отсутствия достаточных клинических данных о воздействии этого препарата на пожилых людей. В результате скепсис в отношении этой вакцины возник и у более молодых немцев. Но недавно опубликованные в Великобритании данные об эффективности этой вакцины заставили Берлин пересмотреть свое решение.

Тем временем, после шестинедельного спада на европейском континенте вновь, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), растет число заражений.

«Нагрузка на наши больницы не ослабевает. Медицинские работники демонстрируют солидарность со своими коллегами в соседних странах. Но год спустя после начала пандемии мы не должны были оказаться в таком положении. Нужно вернуть ситуацию в нормальное состояние», - говорит директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В ответ на третью волну коронавирусной инфекции Венгрия закрывает на две недели практически все магазины и автозаправки, а детские сады и школы - на целый месяц.

Греческие таксисты провели акцию протеста в центре Афин, требуя от правительства финансовой помощи и снижения налогов. С четверга, на фоне роста числа заражений, в Греции вступили в силу новые, еще более строгие запреты на передвижение без уважительной причины.

А персонал чешских больниц жалуется на то, что с трудом справляется с резким наплывом новых коронавирусных больных.

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