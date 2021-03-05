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  5 марта 2021
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Каждая третья монгольская женщина имеет высшее образование

CentralAsia (MNG) -  В Монголии насчитывается 1,6 млн женщин, население страны превышает 3,3 млн человек. Почти 69 процентов женщин проживают в городской местности, а 31% — в сельской местности. 5,4 процента из них являются матерями-одиночками и 54,4 процента активно участвуют в выборах, говорится в сообщении Национального статистического комитета Монголии, выпущенном в честь Международного женского дня.

Согласно статистике, каждая третья монгольская женщина имеет высшее образование. В 2018 году каждая пятая женщина имела высшее образование.

В настоящее время в Монголии 585 700 работающих женщин. Их среднемесячная заработная плата составляет 1135,8 тыс. тугриков.

Монгольские женщины выходят замуж в среднем в возрасте 26 лет, и большинство из них рожает троих детей.

Средняя продолжительность жизни монгольских женщин составляет 76 лет. В 2018 году это показатель составлял 75 лет.

36,7 процента директоров действующих предприятий — женщины.

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