В Узбекистан для отмена опытом прибыла делегация медиков из Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Узбекистан 4 марта прибыла делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым.

В составе делегации состоит и министр здравоохранения соседней страны Алексей Цой, который будет ознакомлен проводимыми в Узбекистане реформами в сфере здравоохранения. Также в ходе визита будет уделено внимание дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, сообщил Минздрав.

В ходе визита с целью ознакомления казахстанской делегации с проводимыми реформами в сфере здравоохранения Узбекистана было организовано посещение Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова. Гости ознакомились созданными в центре условиями для больных и медицинского персонала, узнали о проводимых здесь высокотехнологичных хирургических операциях, в частности трансплантации почки и печени.

Члены делегации будут в инфекционной больнице Зангиотинского района, Национальном детском медицинском центре, частной клинике и на заводе фармацевтической компании. Ожидается, что казахстанские медики ознакомятся с применением современных инновационных методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний в Узбекистане.

В ходе визита специалисты в области здравоохранения двух стран подробно обсудят вопросы внедрения высокотехнологичных медицинских услуг в различных областях медицины, использования в этом направлении современной технологии, цифровизации здравоохранения, развитие фармацевтической индустрии и повышение качества лекарственных средств и медицинских изделий.

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