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  5 марта 2021
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ВОЗ отказалась публиковать доклад по итогам миссии в Ухань
Эксперты ВОЗ провели 14 дней в карантине в отеле Уханя
Эксперты ВОЗ провели 14 дней в карантине в отеле Уханя
// EPA

CentralAsia (CA) -  Делегация Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием происхождения коронавируса, отказалась от промежуточного отчета о своей недавней миссии в Китай, сообщает Wall Street Journal.

Группа экспертов вчера отправила открытое письмо для нового международного расследования.

Отмечается, что команда ВОЗ, которая завершила в прошлом месяце миссию в Ухане, где были обнаружены первые случаи коронавируса, не имела достаточного доступа для тщательного расследования возможных источников коронавируса.

По мнению экспертов, для команды ВОЗ «почти невозможно» провести полное расследование, и публикация любых отчетов потребует политических компромиссов, поскольку их должна одобрить китайская сторона. Для того, чтобы подготовить достоверный отчет, необходим более полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19 в конце 2019 года, считают они.

Между тем Пекин настаивает на проведении аналогичных миссий под руководством ВОЗ в других странах, включая США, чтобы выяснить, мог ли коронавирус возникнуть за пределами Китая и распространиться в Ухане через замороженные продукты.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 12 февраля заявил, что делегация опубликует промежуточный отчет, в котором кратко будет описана миссия ВОЗ в Ухане.

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