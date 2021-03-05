ВОЗ отказалась публиковать доклад по итогам миссии в Ухань

Эксперты ВОЗ провели 14 дней в карантине в отеле Уханя // EPA

CentralAsia (CA) - Делегация Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием происхождения коронавируса, отказалась от промежуточного отчета о своей недавней миссии в Китай, сообщает Wall Street Journal.



Группа экспертов вчера отправила открытое письмо для нового международного расследования.



Отмечается, что команда ВОЗ, которая завершила в прошлом месяце миссию в Ухане, где были обнаружены первые случаи коронавируса, не имела достаточного доступа для тщательного расследования возможных источников коронавируса.



По мнению экспертов, для команды ВОЗ «почти невозможно» провести полное расследование, и публикация любых отчетов потребует политических компромиссов, поскольку их должна одобрить китайская сторона. Для того, чтобы подготовить достоверный отчет, необходим более полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19 в конце 2019 года, считают они.



Между тем Пекин настаивает на проведении аналогичных миссий под руководством ВОЗ в других странах, включая США, чтобы выяснить, мог ли коронавирус возникнуть за пределами Китая и распространиться в Ухане через замороженные продукты.



Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 12 февраля заявил, что делегация опубликует промежуточный отчет, в котором кратко будет описана миссия ВОЗ в Ухане.

