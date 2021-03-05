Freedom House поместила Туркменистан ниже КНДР в рейтинге свободы

CentralAsia (TM) - Правозащитная организация Freedom House выпустила отчет «Свобода в мире 2021». Туркменистан упоминается в материалах исследования дважды, оба раза — в связи с отрицанием проникновения COVID-19.

«Некоторые крайне репрессивные правительства, в число которых входят правительства Туркменистана и Никарагуа, просто игнорировали реальность и отрицали присутствие патогена на своей территории», — отмечают авторы отчета, рассказывая о проблемах, которые сопутствовали эпидемии. Авторы отчёта считают, что прозрачность и свобода распространения информации — один из основных элементов демократии, которым был нанесен ущерб во время распространения COVID-19.

В рейтинге свободы Туркменистан получил два балла из ста возможных: 2 балла из 60 за гражданские права и 0 баллов из 40 за политические права. Такой же показатель у Южного Судана и Эритреи. В свою очередь КНДР, которая чаще занимает последние места правозащитных рейтингов, набрала три балла. В тексте отчетов она не упоминается, хотя там власти также отрицают наличие COVID-19. Аналогичные показатели (2 балла для Туркменистана, 3 балла для Северной Кореи) приводились в отчетах за 2020 и 2019 годы.

В Freedom House отмечают, что из-за эпидемии и сопутствующих финансовых проблем к 2021 году «международный баланс сместился в пользу тирании». Действующие лидеры государств все чаще используют силу в борьбе с оппонентами, иногда под предлогом санитарных мер. Оппозиционные активисты внутри авторитарных государств фактически остались без международной поддержки. Им угрожают тюремные сроки, пытки и убийства.

В целом уровень свободы в мире снижается с 2006 года, но в 2021 году число стран, в которых наблюдается ухудшение, с самым большим отрывом за 15 лет превысило количество стран, где отмечено улучшение. В странах, где уровень свободы снизился, проживает почти 75% населения мира.