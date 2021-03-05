В Узбекистане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 4 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80081 (+46).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (36).

Всего выздоровели 78 722 (+135) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 737 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, как и днём ранее, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.