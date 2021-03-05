[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 4 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80081 (+46).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (36).

Всего выздоровели 78 722 (+135) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 737 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, как и днём ранее, 146 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

Новости по теме:

print
  • Президент Узбекистана выступит на саммите Организации экономического сотрудничества
  • Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта посетит Узбекистан
  • Тестер, разработанный монгольскими учеными, показал 100% результат


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com