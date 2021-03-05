Эмомали Рахмон принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие и выступил на 14-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся виртуально. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.



В ходе своего выступления глава государства проанализировал уровень сотрудничества стран-членов Организации экономического сотрудничества в сферах транспорта, коммуникаций, энергетики, промышленности, добычи и переработки полезных ископаемых, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, посчитал необходимыми расширение связей и реализацию важных программ и проектов во имя обеспечения устойчивого развития в регионе.



Он поддержал учреждение Центра чистой энергии ОЭС и назвал своевременным начинанием реализацию проекта строительства высоковольтной линии электропередачи «CASA-1000», которая станет первым энергомостом между Центральной и Южной Азией.



По словам президента, в нынешних условиях Секретариат Организации экономического сотрудничества должен взять на себя инициативу по координации усилий государств-членов по защите продовольственной безопасности, устранению безработицы, бедности и других актуальных проблем на просторах Организации, которые обострились в период пандемии. Была выражена надежда, что проектная деятельность Организации экономического сотрудничества будет направлена ​​на преодоление этих проблем и всестороннее содействие социально-экономическому развитию стран-членов.



Учитывая ситуацию, сложившуюся после пандемии, президент страны также счел целесообразным создание инструмента регионального сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями, особенно с COVID-19.



Относительно вопроса укрепления сотрудничества стран-членов Организации в сфере туризма было подчеркнуто, что город Душанбе объявлен туристической столицей ОЭС на 2020-2021 годы. В рамках этих мероприятий в мае текущего года в Душанбе пройдут Международный фестиваль «Душанбе – туристическая столица ОЭС» и Международный форум развития агротуризма.



Относительно вопросов социально-экономического развития Афганистана, как одной из актуальнейших проблем в рамках Организации, Эмомали Рахмон изложил свою точку зрения и призвал стран-участниц Саммита принять активное участие в намеченном заседании высокого уровня Форума «Сердце Азии — Стамбульский процесс».



Президент страны выразил готовность Таджикистана для приложения усилий во имя достижения целей Организации, отраженных в стратегическом документе «Видение ОЭС-2025».

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