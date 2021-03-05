Президент Туркменистана принял участие в саммите ОЭС

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в работе XIV саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проведённого 4 марта по прямой видеоконференцсвязи под председательством главыТурции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, в саммите также приняли участие президенты Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Хасан Рухани, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Пакистана Имран Хан и Генеральный секретарь ОЭС Хади Сулайманпур.

К участию во встрече на высшем уровне также были приглашены Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак и другие.

В повестке дня нынешней встречи на высшем уровне особый акцент сделан на развитии регионального экономического партнёрства в период после пандемии COVID-19.

Как уже сообщалось, в ходе саммита период председательства в ОЭС перешёл к Туркменистану. В данной связи была разработана соответствующая Концепция, направленная на продвижение процесса устойчивого экономического роста и развития в регионе, что наглядно свидетельствует о всесторонне продуманном, нацеленном на достижение конкретных результатов подходе нашей страны к выполнению этой ответственной миссии.

Туркменский лидер ознакомил участников Саммита с приоритетными направлениями в период председательства траны в Организации.

В качестве стратегической задачи туркменская сторона рассматривает содействие расширению комплексных возможностей партнёрства в рамках ОЭС в экономической, торговой, индустриальной, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Для этого Туркменистан предлагает приступить к работе над созданием экономических маршрутов в регионе ОЭС, расценивая их в качестве основной стабильной системы, обеспечивающей перемещение товаров и услуг, реализацию инвестиций. В продолжение темы глава Туркменского государства обозначил в числе приоритетных аспектов направлений экономики промышленную кооперацию, консолидацию производственного и технологического потенциала, претворение в жизнь крупных совместных инфраструктурных проектов.

Туркменистан также предлагает расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, так как четыре из пяти прикаспийских стран являются членами ОЭС. С учётом этого, нужно активно продвигаться через Каспий в западном и северном направлениях, выйти к портам Чёрного и Балтийского морей.

В качестве ключевой задачи туркменский лидер также обозначил создание энергетических кластеров на пространстве ОЭС, диверсификацию поставок энергоресурсов с участием государств-членов. В настоящее время наша страна совместно с партнёрами строит газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», который является примером оптимального и взаимовыгодного сотрудничества.

Плодотворная работа также проводится по реализации проектов поставок электроэнергии по маршрутам «Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан» и «Туркменистан-Афганистан-Пакистан».

Туркменистан является членом ОЭС с 1992 года.

Согласно соответствующей Резолюции, принятой в 1995 году, на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, ОЭС предоставлен статус наблюдателя в ООН. Аналогичный статус данная структура также имеет в Организации исламского сотрудничества (ОИС).