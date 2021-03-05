Монгольские университеты будут сотрудничать с Гаванским университетом

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Кубе Ш.Батцэцэг встретилась с ректором Гаванского университета (UH) Мириам Никадо, чтобы подробно обсудить ход выполнения планов, согласованных на их предыдущей встрече.

Они завершили свой план проведения летнего курса экономики, права, истории и биологии для 15-20 монгольских преподавателей и студентов в UH с июня по июль 2021 года и подробно обсудили проект соглашения о назначении преподавателя испанского языка UH в Государственном университете Монголии, а также магистерские программы по биотехнологии и биохимии, которые будут предложены 15 монгольским студентам с 2022 учебного года.





Посол и ректор UH также договорились завершить работу над проектами меморандумов о сотрудничестве между Университетом финансов и экономики Монголии и UH и Монгольским университетом науки и технологий и UH.

Гаванский университет (Universidad de La Habana) — один из ведущих вузов Кубы. Расположен в Гаване, в престижном районе Ведадо. Университет был основан в 1728 году и стал одним из первых подобных учреждений в Западном полушарии. Сегодня в UH насчитывается 14 факультетов, на которых обучаются 60 тыс. студентов. И занимает 498-е место в рейтинге университетов мира Quacquarelli Symonds на 2021 год.

Посол Ш. Батцэцэг приветствовала приглашение ректора Университета Мириам Никадо прочитать лекцию об отношениях Монголии и Кубы в университете в мае и согласилась организовать фотовыставку, посвященную 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами во время лекции . Кроме того, Гаванский университет поблагодарил посольство Монголии за его конкретный вклад в развитие внешних связей UH, и встреча завершилась соглашением о разработке ряда долгосрочных планов сотрудничества в будущем.

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