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  5 марта 2021
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YouTube-канал Дональда Трампа может быть разблокирован

CentralAsia (CA) -  Глава видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки пообещала, что канал бывшего президента США Дональда Трампа может быть разблокирован, когда «мы решим, что риск насилия снизился».

Выступая на онлайн-конференции, организованной вашингтонским исследовательским центром «Атлантический совет» в четверг, Войчицки заверила, что она готова отменить решение о приостановке работы канала экс-президента, но уточнила, что пока для этого нет никаких оснований.

«Сейчас совершенно ясно, что риски новых актов насилия все еще сохраняются», - цитирует ее ВВС.

Страницы Трампа в YouTube были заблокированы через неделю после того, как 6 января этого года его сторонники ворвались в Капитолий. После этого компания объявила, что аккаунт экс-президента США будет заблокирован на неопределенное время.

После событий в Вашингтоне 6 января компании Facebook и Twitter также заблокировали аккаунты Трампа, сославшись на то, что президент США был одним из организаторов и вдохновителей штурма Капитолия.

После этого компания Twitter заявила, что блокировка является бессрочной, и аккаунт Трампа не будет восстановлен. Facebook передала право решить, будет ли ближайшее время разблокирована страница экс-президента, независимому совету, который пока не принял решение.

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