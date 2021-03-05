Фонд миллиардера Фаттаха Шодиева передал гуманитарную помощь нуждающимся женщинам Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В честь 8 марта Международный фонд Фаттаха Шодиева (ICF), Министерство юстиции Республики Узбекистан и ННО «Мадад» передали гуманитарную помощь малоимущим и многодетным женщинам, матерям-одиночкам, вдовам и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наборы со сладостями, продуктами питания и косметическими средствами доставляются женщинам в ряд областей, сообщают местные СМИ.

Второй год подряд Международный фонд Шодиева реализует многоэтапную программу гуманитарной помощи для уязвимых слоев населения Узбекистана. В условиях пандемии продовольствием и дезинфицирующими средствами были обеспечены люди преклонного возраста и малоимущие семьи по всей стране, помощь была также оказана трудовым мигрантам из Узбекистана, проживающим в Российской Федерации – гуманитарная помощь, бесплатное тестирование на COVID-19 и лечение ОРВИ.

Международный фонд Шодиева (ICF) – это благотворительная неправительственная организация, основанная в 1996 году уроженцем Узбекистана Фаттахом Шодиевым. Фонд занимается благотворительными проектами в странах СНГ, Азии и Европы.

Фаттах Шодиев - уроженец г. Джизак в Узбекистане, предприниматель, один из крупнейших бизнесменов Центральной Азии. Он является выпускником МГИМО, меценатом.