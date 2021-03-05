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  5 марта 2021
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Монголия репатриировала 81 гражданина из Венгрии

CentralAsia (MNG) -  Вчера Монголия репатриировала 81 гражданина своей страны чартерным рейсом MIAT, монгольских авиалиний из Будапешта, столицы Венгрии.

В числе пассажиров — 62 студента, 12 семей с маленькими детьми, трое пожилых людей, трое пациентов и беременная женщина. Они были помещены в карантин в гранд-отеле Sunjin в Улан-Баторе на 10 дней, в течение которых они будут находиться под наблюдением на предмет выявления симптомов COVID-19.

Успех Монголии в борьбе с вирусом получил высокую оценку Всемирной организации здравоохранения; до ноября всего пять смертей и ноль местных передач.

В начале пандемии Монголия приостановила въезд в страну на всех пунктах пересечения границы в марте 2020 года — даже для своих граждан.

Те, кто ранее ездил за границу на стипендии, в качестве туристов или в командировки, не могли вернуться домой в течение нескольких месяцев, поэтому тысячи монголов застряли в Европе и других местах. Одним из таких случаев была Венгрия, где студенты и другие люди провели акции перед посольством Монголии в августе 2020 года. В общей сложности 240 монгольских граждан, в том числе 78 студентов, оказались в затруднительном положении в Венгрии с момента введения ограничений.

С тех пор Монголия несколько раз репатриировала своих граждан из Венгрии.

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