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  5 марта 2021
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Мэр аргентинского города пришел на вакцинацию с портретом Путина в руках. Фото

CentralAsia (CA) -  Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках.

Как сообщил РИА Новости сам Гаспарини, это было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев.

«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», - сказал он.

Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса Спутник V в латиноамериканской стране.

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