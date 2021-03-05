Мэр аргентинского города пришел на вакцинацию с портретом Путина в руках. Фото

CentralAsia (CA) - Мэр аргентинского города Роке Перес 72-летний Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках.



Как сообщил РИА Новости сам Гаспарини, это было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев.

«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», - сказал он.



Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса Спутник V в латиноамериканской стране.