Казахстан предложил Узбекистану производить казахстанскую вакцину QazCovid-in

CentralAsia (UZ) - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил главе узбекистанского Минздрава Абдухакиму Хаджибаеву рассмотреть возможность выпуска казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in на базе одного из фармацевтических предприятий Узбекистана.

Казахстанская делегация во главе с вице-премьером Ералы Тугжановым 4 марта посетила Узбекистан с рабочей поездкой, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Правительственная делегация Казахстана также встретилась с заместителем премьер-министра Узбекистана Бехзодом Мусаевым.

Ералы Тугжанов пригласил узбекских коллег посетить ведущие медицинские центры Казахстана, оказывающие высокотехнологичные медицинские услуги, ознакомиться с внедрением информационных технологий на уровне объектов первичной медико-санитарной помощи, а также фармацевтические производства.

Министр РК предложил взаимодействовать в области здравоохранения, совместно разработав соглашение между двумя министерствами о сотрудничестве по вопросам здравоохранения.

В ноябре 2020 года принята Дорожная карта по расширению и углублению сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, в которую включены вопросы промышленной кооперации в области фармацевтической промышленности, а именно: строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в Шымкенте со сроком реализации в 2020–2022 годах, создание совместных предприятий по производству фармацевтической продукции на территории Узбекистана в 2021 году.

Сообщается, что вакцина QazCovid-in проходит третью фазу клинических испытаний, предварительно ее эффективность оценивается в 96%.