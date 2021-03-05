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  5 марта 2021
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Казахстанская авиакомпания «SCAT» начнет выполнять рейсы между городами Актау и Ургенч

CentralAsia (UZ) -  С 8 марта 2021 года авиакомпания из Казахстана «SCAT» начнет выполнять рейсы между городами Актау и Ургенч с частотой 2 раза в неделю. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б-737 по понедельникам и средам.

Авиакомпания отмечает что все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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