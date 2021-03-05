Казахстанская авиакомпания «SCAT» начнет выполнять рейсы между городами Актау и Ургенч

CentralAsia (UZ) - С 8 марта 2021 года авиакомпания из Казахстана «SCAT» начнет выполнять рейсы между городами Актау и Ургенч с частотой 2 раза в неделю. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Б-737 по понедельникам и средам.

Авиакомпания отмечает что все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.