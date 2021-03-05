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  5 марта 2021
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В Ташкенте задержали мужчину при продаже биткоина

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте задержали торговца биткоинами. Продажа криптовалюты в Узбекистане разрешена только на крипто-бирже, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Выяснилось, что гражданин Д.К. пытался продать гражданину Р. 0,45 биткоина со своей наценкой в 5% за $23 400 и 800 тыс. сумов (один биткоин в ходе сделки был оценен в $49 670). Обоих задержали при передаче суммы.

В отношении покупателя и продавца возбудили дело по двум статьям — 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии).

Деятельность по обороту крипто-активов в Узбекистане подлежит лицензированию, а операции должны проводиться на крипто-бирже, которая открылась в начале 2020 года. На ней жители страны могут только продавать добытые криптоактивы иностранцам.

Покупать криптовалюту на бирже не разрешили из-за низкой финансовой грамотности населения. Торговля криптовалютой в обход криптобиржи считается преступлением.

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