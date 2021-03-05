В Ташкенте задержали мужчину при продаже биткоина

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержали торговца биткоинами. Продажа криптовалюты в Узбекистане разрешена только на крипто-бирже, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Выяснилось, что гражданин Д.К. пытался продать гражданину Р. 0,45 биткоина со своей наценкой в 5% за $23 400 и 800 тыс. сумов (один биткоин в ходе сделки был оценен в $49 670). Обоих задержали при передаче суммы.

В отношении покупателя и продавца возбудили дело по двум статьям — 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии).

Деятельность по обороту крипто-активов в Узбекистане подлежит лицензированию, а операции должны проводиться на крипто-бирже, которая открылась в начале 2020 года. На ней жители страны могут только продавать добытые криптоактивы иностранцам.

Покупать криптовалюту на бирже не разрешили из-за низкой финансовой грамотности населения. Торговля криптовалютой в обход криптобиржи считается преступлением.