В Ташкенте задержали мужчину при продаже биткоина

- Узбекистан, происшествия
- 14:02, 05 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте задержали торговца биткоинами. Продажа криптовалюты в Узбекистане разрешена только на крипто-бирже, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Выяснилось, что гражданин Д.К. пытался продать гражданину Р. 0,45 биткоина со своей наценкой в 5% за $23 400 и 800 тыс. сумов (один биткоин в ходе сделки был оценен в $49 670). Обоих задержали при передаче суммы.
В отношении покупателя и продавца возбудили дело по двум статьям — 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) и 190 (занятие деятельностью без лицензии).
Деятельность по обороту крипто-активов в Узбекистане подлежит лицензированию, а операции должны проводиться на крипто-бирже, которая открылась в начале 2020 года. На ней жители страны могут только продавать добытые криптоактивы иностранцам.
Покупать криптовалюту на бирже не разрешили из-за низкой финансовой грамотности населения. Торговля криптовалютой в обход криптобиржи считается преступлением.