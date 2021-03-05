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  5 марта 2021
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Несмотря на интерес к формированию Центральноазиатского союза, делать это пока рано, - сенатор Садык Сафаев
Садык Сафаев
Садык Сафаев

CentralAsia (UZ) -  

Главными «ингредиентами» интеграции являются общие принципы, общие ценности и общие сопрягаемые механизмы государственного и экономического устройства, чего нет в Центральной Азии.

Об этом первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев поделился во время интервью проекту Alter Ego.

По словам Сафаева, несмотря на большой интерес к формированию Центральноазиатского союза, ставить на повестку дня вопрос о создании единого союза пока рано.

«Но одним из главных достижений внешней политики Узбекистана за последние четыре года было то, что удалось восстановить доверительное сотрудничество стран региона. 5−6 лет назад в воздухе витала враждебность, подозрительность, подступная агрессивность», — сказал он, имея в виду правление Ислама Каримова.

Сафоев отметил, что диалог со странами Центральной Азии сейчас восстановлен.

По словам первого зампреда Сената, сейчас рассматриваются «варианты границы», которые также были запрещены к обсуждению в предыдущие годы со странами региона.

«Я убеждён, что пока мы не завершим процессы делимитации и демаркации границ, говорить о завершении становления независимого государства в Узбекистане или завершении транзитного периода рано. Мы должны решить этот фундаментальный вопрос. Вопрос управления водными ресурсами — вопрос жизни и смерти. Сегодня удалось найти компромиссные варианты и двигаться вперёд», - отметил Сафаев.

Сафаев добавил, что еще многое предстоит сделать, но условия для двустороннего и многостороннего сотрудничества уже созданы.

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