В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 11 тысяч

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1322 (12,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 112,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 362 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 190 человек.