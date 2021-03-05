[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 11 тысяч

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1322 (12,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 301 159 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 112,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 362 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 190 человек.

Новости по теме:

print
  • Утверждена программа «Улучшение доступа к финансам в Монголии»
  • За сутки в Казахстане коронавирусной пневмонией заболели 44 человека
  • Тестер, разработанный монгольскими учеными, показал 100% результат


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com