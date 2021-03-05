Число жертв коронавируса в России превысило 88 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:25, 05 марта 2021
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 462 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 54 и Московской области — 32.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 88 285 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 539 190 пациентов.