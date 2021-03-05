Младший зять президента Узбекистана Отабек Умаров проходит лечение в Южной Корее после ДТП - СМИ

CentralAsia (UZ) - Отабек Умаров, 36-летний заместитель начальника Государственной службы безопасности президента Узбекистана, перенес операцию 4 марта в больнице в Южной Корее. До этого он две недели находился в больнице на карантине. Об этом сообщили местные СМИ.

4 марта узбекское издание Korrespondent.uz опубликовало новость о ДТП с участием Умарова, младшего зятя президента Узбекистана. В репортаже также выложили фотографию, на которой запечатлен автомобиль, который 13 февраля столкнулся с мотоциклом, управляемым младшим зятем президента Отабеком Умаровым.

13 февраля около 18:00 мотоцикл, которым управлял Отабек Умаров, ударил в заднюю часть белого Chevrolet Epica 01 N 121 PA. Водитель, упавший с мотоцикла, врезался в бетонный бордюр с левой стороны дороги.

Авария произошла на известной в Ташкенте «президентской трассе» на улице Мустакиллик рядом со станцией метро «Пушкинская».

В результате аварии никто не погиб, а Отабек Умаров был доставлен в больницу на автомобиле Epica, который был участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил владелец Epica Бобур Маматов в видеоинтервью изданию Korrespondent.uz. Видеоматериал размещен в видеохостинге Youtube 4 марта.

В интервью водитель легкового автомобиля, который столкнулся с мотоциклом Умарова, Бобур Маматов, рассказал, что отвёз его в больницу.

«В то время я хотел как можно скорее доставить его в больницу, и узнать о его состоянии. Пришлось реагировать быстро. Ждать было некогда. Поэтому я сразу же отвез его на своей машине в медучреждение», – сказал он.

Умарова доставили в Республиканский научный центр экстренной помощи, в народе известный как «16-горбольница» в Ташкенте. Медицинский работник сообщил, что «пациенту со сломанной ногой оказывали помощь в течение шести часов».

По данным зарубежных СМИ, Умаров был доставлен в Южную Корею на специальном медицинском самолете после оказания первой медицинской помощи в течение нескольких часов в Республиканском научном центре экстренной помощи в Ташкенте.

Представители МВД заявили, что инцидент официально не зафиксирован.

Администрация президента Узбекистана, Государственная служба безопасности президента и Министерство внутренних дел, которое сообщает о дорожно-транспортных происшествиях, хранят молчание об инциденте с участием Отабека Умарова.