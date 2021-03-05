Военнослужащие из Индии тренируют спецназовццев Туркменистана (фото)

CentralAsia (TM) - Армия Индии начала тренировать спецназовцев из Туркменистана. На странице индийской армии в Twitter 4 марта были опубликованы фотографии обучения методам ведения боя в свободном падении при прыжках с парашютом. Также обнародовано видео тренировки.

Building bonds of Friendship#SpecialForces Training School #IndianArmy has commenced training of #Turkmenistan Special Forces in #CombatFreeFall as a precursor to a series of customized courses to follow & help build capability of the Turkmenistan Special Forces. pic.twitter.com/phwFRZ7E5M — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) March 4, 2021

В Twitter сообщается, что эта тренировка даст начало серии индивидуальных курсов для туркменского спецназа. Занятия ведут преподаватели Школы специального назначения армии Индии.

India Today сообщает, что Школа специального назначения находится в городе Нахан. «Спецназ дружественных стран, включая США, Австралию, страны Среднеазиатского региона и Ближнего Востока все чаще проявляют желание тренироваться вместе с закаленными в боях индийскими войсками», — отмечает издание.

Туркменские официальные СМИ об обучении спецназа в Индии не сообщают.

В январе 2021 года в Турменистане разбился вертолет погранвойск. Погибли три летчика.

Как передает turkmen.news, официальные СМИ не сообщали о случившемся. На состоявшемся 27 января заседании Госсовета безопасности президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил начальника погранслужбы Шадурды Дурдыева и призвал силовиков бережнее обращаться с военной техникой.