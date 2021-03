Военнослужащие из Индии тренируют спецназовццев Туркменистана (фото)

CentralAsia (TM) - Армия Индии начала тренировать спецназовцев из Туркменистана. На странице индийской армии в Twitter 4 марта были опубликованы фотографии обучения методам ведения боя в свободном падении при прыжках с парашютом. Также обнародовано видео тренировки.

Building bonds of Friendship#SpecialForces Training School #IndianArmy has commenced training of #Turkmenistan Special Forces in #CombatFreeFall as a precursor to a series of customized courses to follow & help build capability of the Turkmenistan Special Forces. pic.twitter.com/phwFRZ7E5M