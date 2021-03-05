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  5 марта 2021
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Военнослужащие из Индии тренируют спецназовццев Туркменистана (фото)

CentralAsia (TM) -  Армия Индии начала тренировать спецназовцев из Туркменистана. На странице индийской армии в Twitter 4 марта были опубликованы фотографии обучения методам ведения боя в свободном падении при прыжках с парашютом. Также обнародовано видео тренировки.

В Twitter сообщается, что эта тренировка даст начало серии индивидуальных курсов для туркменского спецназа. Занятия ведут преподаватели Школы специального назначения армии Индии.

India Today сообщает, что Школа специального назначения находится в городе Нахан. «Спецназ дружественных стран, включая США, Австралию, страны Среднеазиатского региона и Ближнего Востока все чаще проявляют желание тренироваться вместе с закаленными в боях индийскими войсками», — отмечает издание.

Туркменские официальные СМИ об обучении спецназа в Индии не сообщают.

В январе 2021 года в Турменистане разбился вертолет погранвойск. Погибли три летчика.

Как передает , официальные СМИ не сообщали о случившемся. На состоявшемся 27 января заседании Госсовета безопасности президент Гурбангулы Бердымухамедов уволил начальника погранслужбы Шадурды Дурдыева и призвал силовиков бережнее обращаться с военной техникой.

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