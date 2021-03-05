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  5 марта 2021
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В Узбекистане на заводе по изготовлению синтепона произошел пожар (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Андижане на улице «Чинобод» на заводе по производству синтепона произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Как сообщается, возгорание началось 5 марта в 8:20 на предприятии по производству синтепона по улице «Чинобод» Андижанеа. На видео показано, что из-за возгорания пострадала значительная площадь крыши производственного здания. Для ликвидации пожара было привлечено более 10 пожарно-спасательных расчётов регионального Управления МЧС и через три минуты пожарные приехали на место пожара.

Огонь охватил около 200 кв.м. площади объекта. В результате оперативных действий спасателей, пожар был ликвидирован в кратчайшее время, а от огня было спасено более 1 тысячи квадратных метров площади данного предприятия.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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