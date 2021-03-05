Делегацию Европейского союза в Узбекистане возглавила Шарлотта Адриан

CentralAsia (UZ) - 5 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного главу Делегации Европейского союза, посла Шарлотту Адриан.

Посол вручила Министру копию верительных грамот, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил главу Делегации ЕС с назначением, пожелал ей успехов в развитии и укреплении дружественных отношений Узбекистана с Европейским союзом.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, торгово-экономической, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Рассмотрены график, повестка дня и организационные вопросы предстоящих совместных мероприятий, в том числе очередного заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС», предстоящего раунда Диалога высокого уровня «Евросоюз – Центральная Азия» по политике и безопасности.

Выражена надежда на предоставление Узбекистану статуса «ГСП+» до конца марта 2021 года, который будет способствовать увеличению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС.