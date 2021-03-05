[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  5 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Делегацию Европейского союза в Узбекистане возглавила Шарлотта Адриан

CentralAsia (UZ) -  5 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного главу Делегации Европейского союза, посла Шарлотту Адриан.

Посол вручила Министру копию верительных грамот, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр поздравил главу Делегации ЕС с назначением, пожелал ей успехов в развитии и укреплении дружественных отношений Узбекистана с Европейским союзом.

В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, торгово-экономической, финансово-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Рассмотрены график, повестка дня и организационные вопросы предстоящих совместных мероприятий, в том числе очередного заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС», предстоящего раунда Диалога высокого уровня «Евросоюз – Центральная Азия» по политике и безопасности.

Выражена надежда на предоставление Узбекистану статуса «ГСП+» до конца марта 2021 года, который будет способствовать увеличению торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и странами ЕС.


print
  • В столице Турции открыли памятник в честь Мухаммада аль-Хорезми
  • Гурбангулы Бердымухамедов наградил почетным званием сына Сердара (видео)
  • Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане приблизилось к 200 тысячам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com