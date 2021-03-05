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  5 марта 2021
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В Узбекистан доставлена партия шприцев для вакцинации против COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В международном аэропорту Ташкента, утром 5 марта сотрудники ЮНИСЕФ получили 4500 кг груза упакованных шприцев в рамках COVAX — глобального механизма по обеспечению доступности вакцин против COVID-19.

Шприцы относятся к типу с автоматическим отключением, что означает, что их нельзя использовать снова после введения однократной дозы вакцины. Это снижает риск заражения болезнями, передающимися с кровью, в результате повторного использования шприца.

В комплект поставки также входят контейнеры для безопасной утилизации шприцев, передает nuz.uz.

Наличие достаточных запасов шприцев в Узбекистане до прибытия вакцины, крайне важно, чтобы вакцинация была проведена безопасно. Это позволит немедленно начать процесс иммунизации и поможет переломить ситуацию в борьбе с вирусом.

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