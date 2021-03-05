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  5 марта 2021
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Для въезда в Китай стали обязательны анальные мазки на COVID-19

CentralAsia (CA) -  Китай сделал анальные мазки на коронавирус обязательными почти для всех прибывающих из-за рубежа, усугубив спор с другими странами из-за этой практики, которую многие назвали унизительной, об этом пишет The Times.

В связи с этим японское правительство выразило обеспокоенность. Кацунобу Като, главный секретарь кабинета министров Японии, заявил, что попросит Китай изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической боли» от этой инвазивной процедуры.

«Возможным компромиссом может стать замена анального мазка образцом стула. Южная Корея, похоже, приняла это предложение, и Япония так же, как предполагается, ведет переговоры о сделке, которая позволит ее гражданам избежать теста, включающего введение в анальное отверстие на 2-3 см ватного тампона, пропитанного физиологическим раствором, который затем проверяется на предмет наличия вируса»,- рассказал врач из Шанхая Лу Хунчжоу.

Китай утверждает, что анальный мазок обеспечивает более высокую степень точности, чем большинство установленных протоколов тестирования на коронавирус. Распространение использования мазка в аэропортах, которые теперь включают узловые аэропорты Пекина и Шанхая, является частью более радикальных «научных корректировок» китайских мер по борьбе с пандемией. Ли Тунцзэн, специалист по респираторным заболеваниям в Пекине, сообщил государственным СМИ, что следы вируса остаются обнаруживаемыми в стуле гораздо дольше, чем в горле или в носу, заключает газета.

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