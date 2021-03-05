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  5 марта 2021
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Фото — В Британии был замечен «парящий в небе корабль»

CentralAsia (CA) -  Британец Дэвид Моррис, прогуливаясь по берегу моря в английском Корнуолле, увидел и сфотографировал корабль, словно парящий в небе.

По словам метеоролога ВВС Дэвида Брэйна, Моррис, судя по всему, стал свидетелем так называемого фантома дальнего видения — атмосферного явления, которое довольно часто наблюдается в Арктике, но крайне редко бывает в Британии.

«Фантомы дальнего видения возникают при погодных условиях, которые называются температурной инверсией, когда над слоем холодного воздуха, располагающимся над самой поверхностью моря, создается прослойка теплого воздуха. Поскольку холодный воздух плотнее теплого, он преломляет свет таким образом, что визуально приближает предметы к находящемуся вдали наблюдателю», - поясняет метеоролог.

По его словам, фантомы дальнего видения могут создавать разные типы миражей. В данном случае сухогруз словно завис в воздухе высоко над тем местом, где на самом деле находилось судно.

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