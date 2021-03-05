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  5 марта 2021
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Президент Казахстана направил соболезнование Эрдогану
Предыстория: В Турции разбился вертолет, погибли 11 военных, в том числе генерал (видео)

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму соболезнования в связи с катастрофой военного вертолета, унесшей жизни многих людей. Об этом сообщается на сайте Акорды.

«С глубоким прискорбием воспринял информацию о жертвах и пострадавших в результате крушения военного вертолета «Кугар» в провинции Бингель на востоке Турции. Разделяя вашу боль в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и братскому турецкому народу», – говорится в телеграмме.

Вчера, 4 марта на юго-востоке Турции потерпел крушение военный вертолет. В результате погибли 10 солдатов и генерал-лейтенант Осман Эрбаш.

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