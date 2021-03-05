В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил в интервью изданию Welt, что на окончание пандемии COVID-19 можно рассчитывать к 2022 году.

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина», — сказал он.



Клюге подчеркнул, что в его работе важно планировать наперед, поэтому он предполагает, что к началу следующего года пандемия закончится.



Клюге считает, что необходима «европейская солидарность» — нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие — нет.



По его мнению, важно и то, как страны будут снимать ограничения: если это произойдет слишком быстро, то ситуация вернется к началу.