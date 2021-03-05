Грузия открыла въезд для граждан Узбекистана с ПЦР-тестами

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана теперь смогут въезжать на территорию Грузии воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

По решению межведомственного координационного совета, граждане должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часов до прилета. Сообщается, что на третий день пребывания будет необходимо сдать еще один ПЦР-тест за свой счет.