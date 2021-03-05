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  5 марта 2021
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Олег Мальгинов назначен послом России в Узбекистане
Олег Мальгинов
Олег Мальгинов

CentralAsia (UZ) -  Послом России в Узбекистане назначен Олег Сергеевич Мальгинов. Указ об этом президента РФ Владимира Путина от 5 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он сменит Владимира Тюрденева, возглавляющего российскую дипмиссию в Узбекистане с 2009 года.

Олег Мальгинов (1957 г. р.) окончил МГИМО МИД СССР. С 2012-го по 2016 год был послом РФ в Румынии. До этого назначения занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского МИДа.

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