Олег Мальгинов назначен послом России в Узбекистане

Олег Мальгинов

CentralAsia (UZ) - Послом России в Узбекистане назначен Олег Сергеевич Мальгинов. Указ об этом президента РФ Владимира Путина от 5 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он сменит Владимира Тюрденева, возглавляющего российскую дипмиссию в Узбекистане с 2009 года.

Олег Мальгинов (1957 г. р.) окончил МГИМО МИД СССР. С 2012-го по 2016 год был послом РФ в Румынии. До этого назначения занимал пост директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского МИДа.