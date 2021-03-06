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  6 марта 2021
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Монгольские дзюдоисты завоевали золото и серебро в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -  С 5 по 7 марта в Ташкенте (Узбекистан) состоится турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором примет участие сборная Монголии. Всего сборная Монголии отправила на турнир 12 дзюдоистов и 8 дзюдоисток.

В первый день Большого Шлема в Ташкенте золотые медали отправились в Монголию, Японию и Корею.

Монгольские дзюдоисты завоевали одно золото и два серебра. В частности М.Уранцэцэг (48 кг) завоевала золото, Л.Сосорбарам (52 кг) завоевала серебро и Ё.Басхүү (66 кг) завоевал серебро среди мужчин.


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Это второе соревнование «Мировой серии» в 2021 году. Первое прошло в феврале в Тель-Авиве (Израиль), где Саеид Моллай один выступил с переменным успехом, взяв серебро.

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