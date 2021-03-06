В Узбекистане произошло два землетрясения силой 4 балла

CentralAsia (UZ) - Как сообщили в Республиканском Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 6 марта в 02:52 ночи по ташкентскому времени в Узбекистане произошло землетрясение. Магнитуда М=4,4. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 48 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: в Ташкенте - 4 балла, Гулистане - 3 балла, Намангане и Джизаке - 2 балла.

В этот же день еще одно землетрясение произошло в 06:04 утра на узбекско-кыргызской границе. Магнитуда М=4. Глубина 13 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 252 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: в Намангане и Андижане - 2 балла, в Фергане - 4 балла.