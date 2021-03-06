[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане произошло два землетрясения силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  Как сообщили в Республиканском Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 6 марта в 02:52 ночи по ташкентскому времени в Узбекистане произошло землетрясение. Магнитуда М=4,4. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 48 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: в Ташкенте - 4 балла, Гулистане - 3 балла, Намангане и Джизаке - 2 балла.

В этот же день еще одно землетрясение произошло в 06:04 утра на узбекско-кыргызской границе. Магнитуда М=4. Глубина 13 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 252 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: в Намангане и Андижане - 2 балла, в Фергане - 4 балла.

print
  • Президент Казахстана направил соболезнование Эрдогану
  • Франция может заблокировать экспорт вакцин от COVID-19
  • В Турции продлили требование о наличии ПЦР-теста на COVID для прибывающих


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com