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  6 марта 2021
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Франция может заблокировать экспорт вакцин от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Франция может последовать примеру Италии в блокировке поставок вакцин от коронавирусной инфекции за пределы Европейского союза, заявил министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью телеканалу BFM.

Ранее стало известно, что итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию партии вакцины от коронавируса в 250 тыс. доз, произведенных на заводе компании AstraZeneca в Италии. Рим уведомил Евросоюз о своем решении в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала.

«Конечно, я понимаю, что сделала Италия. Мы могли бы сделать то же самое», — сказал Веран. Он отметил, что французские власти обсуждают вопрос поставок вакцин как с итальянскими властями, так и со всеми европейскими партнерами, чтобы выработать единый подход к этому вопросу. «С первого дня Франция верила в общий европейский подход», — указал он.

Италия стала первой страной, которая заблокировала экспорт вакцин за пределы ЕС. При этом с 30 января по 1 марта Брюссель одобрил 174 запроса на поставки препарата, в том числе в Аргентину, Канаду, Чили, Китай, ЮАР, США и другие страны, заявил CNN официальный представитель Евросоюза.

Механизм, который позволяет Брюсселю блокировать экспорт вакцины в том случае, если производители препаратов не исполнили обязательства по заказам внутри блока, Еврокомиссия ввела в конце января.

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