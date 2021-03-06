Премьер-министр Узбекистана и вице-премьер Казахстана провели встречу в Ташкенте

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов накануне, 5 марта, принял заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова, сообщили местные СМИ.



В ходе беседы заместитель премьер-министра Казахстана Е.Тугжанов предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств и, в целом, активизировать сотрудничество в образовательной сфере.

По итогам встречи вице-премьер выразил признательность премьер-министру Узбекистана за теплое гостеприимство и пригласил узбекскую сторону посетить с ответным визитом Казахстан.

Накануне казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент с двухдневным визитом. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов и заместитель премьер-министра Узбекистана Бехзод Мусаев обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и Узбекистане, а также дальнейшие совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Между министерствами здравоохранения Казахстана и Узбекистана было подписано Соглашение о сотрудничестве.

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