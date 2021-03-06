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  6 марта 2021
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В Казахстане за сутки выявили 832 новых случая Covid-19

CentralAsia (KZ) -  С начала пандемии в Казахстане выявили 217 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав.

Статистика по Covid-19 за сутки:

Заразились – 832.
Выздоровели – 742.
Умерли – 8.

Количество заболевших по регионам:

Нур-Султан – 136;
Алматы – 135;
Павлодарская область – 75;
Западно-Казахстанская область – 69;
Акмолинская область – 59;
Костанайская область – 57;
Алматинская область – 51;
Восточно-Казахстанская область – 50;
Атырауская область – 44;
Карагандинская область – 40;
Актюбинская область – 35;
Северо-Казахстанская область – 28;
Жамбылская область – 19;
Шымкент –13;
Туркестанская область – 9;
Мангистауская область – 7;
Кызылординская область – 5.

Общая статистика по Covid-19:

Заразились – 217 229.
Выздоровели – 201 182.
Умерли – 2799.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

Заболели – 42.
Выздоровели – 215.
Умерли – 2.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

Заболели – 49 504.
Выздоровели – 43 396.
Умерли – 637.

Проходят лечение 18 789 человека (13 318 КВИ+ и 5 471 КВИ-):

в тяжёлом состоянии – 226;
в состоянии крайней степени тяжести – 56;
на аппаратах ИВЛ – 52.

С 1 августа Минздрав ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.

Коронавирус в Казахстане
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