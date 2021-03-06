В Казахстане за сутки выявили 832 новых случая Covid-19

CentralAsia (KZ) - С начала пандемии в Казахстане выявили 217 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав.



Статистика по Covid-19 за сутки:

Заразились – 832.

Выздоровели – 742.

Умерли – 8.

Количество заболевших по регионам:

Нур-Султан – 136;

Алматы – 135;

Павлодарская область – 75;

Западно-Казахстанская область – 69;

Акмолинская область – 59;

Костанайская область – 57;

Алматинская область – 51;

Восточно-Казахстанская область – 50;

Атырауская область – 44;

Карагандинская область – 40;

Актюбинская область – 35;

Северо-Казахстанская область – 28;

Жамбылская область – 19;

Шымкент –13;

Туркестанская область – 9;

Мангистауская область – 7;

Кызылординская область – 5.

Общая статистика по Covid-19:

Заразились – 217 229.

Выздоровели – 201 182.

Умерли – 2799.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

Заболели – 42.

Выздоровели – 215.

Умерли – 2.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

Заболели – 49 504.

Выздоровели – 43 396.

Умерли – 637.

Проходят лечение 18 789 человека (13 318 КВИ+ и 5 471 КВИ-):

в тяжёлом состоянии – 226;

в состоянии крайней степени тяжести – 56;

на аппаратах ИВЛ – 52.

С 1 августа Минздрав ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.

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