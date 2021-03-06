В Казахстане за сутки выявили 832 новых случая Covid-19

CentralAsia (KZ) - С начала пандемии в Казахстане выявили 217 299 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Минздрав.
Статистика по Covid-19 за сутки:
Заразились – 832.
Выздоровели – 742.
Умерли – 8.
Количество заболевших по регионам:
Нур-Султан – 136;
Алматы – 135;
Павлодарская область – 75;
Западно-Казахстанская область – 69;
Акмолинская область – 59;
Костанайская область – 57;
Алматинская область – 51;
Восточно-Казахстанская область – 50;
Атырауская область – 44;
Карагандинская область – 40;
Актюбинская область – 35;
Северо-Казахстанская область – 28;
Жамбылская область – 19;
Шымкент –13;
Туркестанская область – 9;
Мангистауская область – 7;
Кызылординская область – 5.
Общая статистика по Covid-19:
Заразились – 217 229.
Выздоровели – 201 182.
Умерли – 2799.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
Заболели – 42.
Выздоровели – 215.
Умерли – 2.
Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:
Заболели – 49 504.
Выздоровели – 43 396.
Умерли – 637.
Проходят лечение 18 789 человека (13 318 КВИ+ и 5 471 КВИ-):
в тяжёлом состоянии – 226;
в состоянии крайней степени тяжести – 56;
на аппаратах ИВЛ – 52.
С 1 августа Минздрав ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.