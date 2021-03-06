За сутки в Узбекистане выявили 44 новых случая коронавируса. Всего 80125

- Узбекистан, общество
- 11:45, 06 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 5 марта, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 80 125 (+44).
По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
1 - в Бухарской области;
2 - в Андижанской области;
41 - в Ташкенте.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.
За минувшие сутки 5 марта 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 80 пациентов.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 78 802 (+80), показатель выздоровления - 99%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 701 пациент. Из них 146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 27 пациентов в крайне тяжелом.