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  6 марта 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 44 новых случая коронавируса. Всего 80125

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 5 марта, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 80 125 (+44).

По данным Минздрава, новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

1 - в Бухарской области;

2 - в Андижанской области;

41 - в Ташкенте.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.

За минувшие сутки 5 марта 2021 года в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 80 пациентов.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 78 802 (+80), показатель выздоровления - 99%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 701 пациент. Из них 146 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 27 пациентов в крайне тяжелом.

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