В Узбекистане тело 16-летнего подростка, утонувшего в канале, нашли через 2,5 месяца

CentralAsia (UZ) - В Язъяванском районе Ферганской области 22 декабря 2020 года 16-летний парень упал в Большой Ферганский канал, и утонул. Его тело было найдено 5 марта, сообщило издание Kun.uz

Тело нашли за 2-3 км от того места, где он утонул. Руководитель пресс-службы хокимията Язъяванского района подтвердил эти данные.

«Десятиклассник из кишлака Буткачи Язъяванского района А.А. утонул в Большом Ферганском канале. А.А., будучи с двумя своими знакомыми, 22 декабря прошлого года по определенным причинам снял одежду, прыгнул в Большой Ферганский канал и утонул.

Спасательные группы областных управлений чрезвычайных ситуаций, внутренних дел и других правоохранительных ведомств проводили спасательные работы. Тело парня было найдено 5 марта, утром. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза» - сказал представитель хокимията.

По словам одного из родственников покойного, парень оказался в холодной воде из-за спора с друзьями. Отец юноши именно в тот день вернулся из России после двух лет трудовой миграции, но из-за трагедии так и не смог увидеться с сыном.