Из-за гиперинфляции в Венесуэле вводят банкноты номиналом 1 млн боливаров

CentralAsia (CA) - С 8 марта власти Венесуэлы введут в обращение новые банкноты номиналом 200 тыс., 500 тыс. и 1 млн боливаров (около 53 центов США). Об этом говорится на сайте Центробанка страны.

«Новые банкноты номиналом 200 тыс. (0,11$), 500 тыс. (0,27$) и 1 млн суверенных боливаров (0,53$) начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года», — сказано в документе.

Как рассказали в ведомстве, новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.

Венесуэла уже почти три года находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1700000%. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.

В качестве одной из мер усиления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар. Однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США равен более 1,8 млн боливаров.

В феврале прошлого года Bloomberg сообщил, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания «Гознак». Сообщалось, что «Гознак» напечатает 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тыс. до 50 тыс. суверенных боливаров. В самой компании отказались комментировать это сообщение.