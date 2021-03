Президент США разрешил пересмотреть свои полномочия по нанесению ударов за границей

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден согласился обновить закон о полномочиях главы государства по нанесению ударов за границей. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По закону о разрешении на применение военной силы (Authorization for Use of Military Force, AUMF), принятому в США после атак 11 сентября 2001 года, президент имеет право использовать "необходимую и соответствующую военную силу" против тех, кто стоял за этими атаками.

"Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить", — сказала Псаки. Она добавила, что Белый дом проведет консультации по этому вопросу.

По ее словам, со стороны президента существует "открытость к разговору о том, как конкретно должны выглядеть масштабы и рамки" полномочий американского лидера в этой сфере. "Мы хотим [вести] эти дискуссии, и, конечно, они уже идут, по большей части в частном формате [с законодателями]", - добавила пресс-секретарь.

При этом, как полагает Псаки, недавние удары в Сирии, распоряжение о которых отдал Байден, были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства. "Для авиаударов в Сирии, конечно же, был проведен полный обзор и процесс с точки зрения закона. Мы уверены в наличии полномочий для этого удара с точки зрения закона", - сказала она.

Вопрос об ограничении полномочий президента по применению военной силы подняли в США после недавнего удара по объектам проиранских группировок на сирийско-иракской границе. В Пентагоне заявили, что это был ответ на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. После этого демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг внесли в сенат законопроект от отзыве резолюций конгресса от 1991 и 2002 годов, которые положили начало войне в Персидском заливе и операции в Ираке и до сих пор позволяют президенту применять военную силу за рубежом.