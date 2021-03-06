[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Армении полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента

CentralAsia (CA) -  В Ереване полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщает «РИА Новости».

Полицейские выстроились вдоль ограды резиденции главы государства.

В субботу, 6 марта, противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вновь вышли на акцию протеста в центре Еревана с требованием его отставки. Митингующие собрались у здания парламента Армении на проспекте Баграмяна недалеко резиденции президента и прошли по городу шествием. Около 18:30 мск они вернулись на проспект Баграмяна.

Армянская оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку 8 февраля. Главу правительства обвинили в предательстве народа из-за подписанного 10 ноября 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе.

По условиям документа под контроль Баку перешла часть территорий непризнанной республики. Сам Пашинян говорил, что у него не было выбора при подписании договора, так как альтернативой ему стала бы кровопролитная война и большие жертвы среди мирного населения.

Пашинян не исполнил требование об отставке, поэтому с 20 февраля оппозиция пообещала проводить непрекращающиеся акции массового неповиновения. Сторонники Пашиняна 25 февраля провели свой митинг в поддержку премьер-министра.

print
  • В Армении полиция взяла под усиленную охрану резиденцию президента
  • В Узбекистане на заводе по изготовлению синтепона произошел пожар (видео)
  • Олег Мальгинов назначен послом России в Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com