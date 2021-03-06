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  6 марта 2021
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Президент Венесуэлы Мадуро привился российской вакциной от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в субботу, 6 марта, он написал в своем Twitter.

«Мы с Силией Флорес (супруга — прим. «Ленты.ру») получили первые дозы "Спутника V"», — заявил он. Уточняется, что данной вакциной также привита большая часть медицинского персонала в стране.

В феврале президент Венесуэлы назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма. Позже, 17 февраля, Мадуро пообещал привиться «Спутником V» вместе с женой.

18 февраля началась вакцинация российской вакциной в Венесуэле.

На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация «Спутником V».

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было разрешено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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