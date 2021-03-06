[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США с 1 апреля заработают Диснейленд и стадионы

CentralAsia (CA) -  С 1 апреля спустя почти год простоя в Калифорнии откроется Диснейленд и другие тематические парки, а также стадионы и открытые развлекательные заведения, сообщает Reuters.

Тематическим паркам и паркам развлечений будет разрешено возобновить деятельность с 1 апреля с сильно ограниченной пропускной способностью и при условии, что округа, где они расположены, будут исключены из "фиолетового" (самый серьёзный) уровня ограничений.

Отмечается, что посетители должны будут обязательно носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. Первоначально в Диснейленд будут пускать лишь жителей штата. Заполняемость парков будет варьироваться от 15% до 35% от вместимости.

Откроются также стадионы, парки для игры в мяч и арены для выступлений, они будут работать также при соблюдении ограничения заполняемости.

Президент Диснейленда Кен Потрок заявил, что это решение означает возвращение тысячей людей к работе.

В сентябре 2020 года компания Disney заявила, что увольняет около 28 000 человек, в основном, это сотрудники Диснейленда.

В настоящее время парковка Диснейленда используются в качестве пункта массовой вакцинации.

print
  • Из-за гиперинфляции в Венесуэле вводят банкноты номиналом 1 млн боливаров
  • ВОЗ отказалась публиковать доклад по итогам миссии в Ухань
  • The Atlantic: скоро повторные заражения коронавирусом станут обычным делом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com