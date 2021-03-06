В США с 1 апреля заработают Диснейленд и стадионы

CentralAsia (CA) - С 1 апреля спустя почти год простоя в Калифорнии откроется Диснейленд и другие тематические парки, а также стадионы и открытые развлекательные заведения, сообщает Reuters.

Тематическим паркам и паркам развлечений будет разрешено возобновить деятельность с 1 апреля с сильно ограниченной пропускной способностью и при условии, что округа, где они расположены, будут исключены из "фиолетового" (самый серьёзный) уровня ограничений.

Отмечается, что посетители должны будут обязательно носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования. Первоначально в Диснейленд будут пускать лишь жителей штата. Заполняемость парков будет варьироваться от 15% до 35% от вместимости.

Откроются также стадионы, парки для игры в мяч и арены для выступлений, они будут работать также при соблюдении ограничения заполняемости.

Президент Диснейленда Кен Потрок заявил, что это решение означает возвращение тысячей людей к работе.

В сентябре 2020 года компания Disney заявила, что увольняет около 28 000 человек, в основном, это сотрудники Диснейленда.

В настоящее время парковка Диснейленда используются в качестве пункта массовой вакцинации.