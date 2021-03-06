Пандемия Covid-19 негативно повлияла на женщин, - отчёт ЕС

CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на женщин. Об этом говорится в отчёте Еврокомиссии о гендерном равенстве.

"Пандемия усугубила существующее неравенство между женщинами и мужчинами практически во всех сферах жизни, как в Европе, так и за её пределами, отбросив с трудом завоёванные достижения прошлых лет", – говорится в отчёте.

Отмечается, что женщины оказались на переднем крае пандемии, и они больше страдают от неё.

В отчёте перечисляется, как пандемия отразилась на гендерном равенстве:

произошёл всплеск домашнего насилия;

женщины составляют 76% медицинских и социальных работников, 86% работников санитарной службы. В связи с пандемией женщины в этих секторах столкнулись с беспрецедентным ростом рабочей нагрузки, риска для здоровья и проблем с балансом между работой и личной жизнью;

большая часть женщин работает в секторах, которые больше всего пострадали от кризиса (розничная торговля, гостиничный бизнес), поскольку эту работу невозможно выполнять удалённо.

"Несмотря на непропорциональное влияние кризиса Covid-19 на жизнь женщин, мы должны использовать эту ситуацию как возможность. Мы полны решимости активизировать наши усилия, продолжать развиваться и не допустить негативной реакции на все достигнутые достижения в области гендерного равенства", – подчеркнула комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли.