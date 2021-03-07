Глава Twitter выставил на торги свой первый твит в $2 миллиона

CentralAsia (CA) - Глава Twitter Джек Дорси выставил на онлайн-аукцион Valuables первый твит в истории сервиса, ссылку на лот он опубликовал в своем аккаунте.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Публикация с текстом «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr») была сделана самим Дорси 21 марта 2006 года.

Как следует из данных платформы, по состоянию на 18:50 мск 6 марта самая большая ставка составляет $2 млн, предложение сделал основатель компании Tron Foundation Джастин Сан.

За час до этого самое высокое предложение — $1,5 млн — поступило от основателя компании Bridge Oracle Хакана Эстави.

Согласно пояснению онлайн-платформы, победитель аукциона получит цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. Покупатель в дальнейшем сможет перепродать сертификат на Valuables или хранить его «в своей частной коллекции». По сути, как пишет The Verge, покупку можно назвать автографом. Сама публикация останется в Twitter.

Твит продается в формате невзаимозаменяемого токена (Non Fungible Token, NFT). Он позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный объект — произведение искусства в единственном экземпляре, предмет в компьютерной игре или даже недвижимость.

Технология NFT была создана в 2017 году. В текущем году рынок NFT значительно вырос, только в феврале объем торгов им составил $340 млн, это больше, чем за весь 2020 год.