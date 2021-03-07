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  7 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 51 новый случай коронавируса. Всего 80176

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 6 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80176 (+51).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в Андижанской, Хорезмской и Ташкентской областях, а также в городе Ташкенте (+44).

Всего выздоровели 78884 (+82) человека, показатель выздоровления составил 99%.

Из 670 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 148 находятся в тяжёлом состоянии и 27 - в крайне тяжёлом.

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