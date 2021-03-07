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  7 марта 2021
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В Туркменистане женщина совершила самосожжение из-за отсутствия работы

CentralAsia (TM) -  3 марта покончила с собой путем самосожжения жительница села Тазе усул сельскохозяйственного объединения Лебап Саятского этрапа, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Ыкбал Егенбердиева – мать двух дочерей полутора и пяти лет. Она и ее муж не имели постоянной работы. Семья арендовала участок земли под выращивание пшеницы, но это занятие не приносит дохода, позволяющего сводить концы с концами. Чтобы на что-то жить, Ыкбал продавала на базаре овощи. В связи с профилактическими мерами против пандемии, базары закрыты с прошлого года, поэтому в семье не было денег.

По словам родственников, в последние дни женщина была в депрессии.

3 марта Ыкбал зашла в кладовку, где ее никто не мог увидеть, облила себя бензином и подожгла. Женщина скончалась по дороге в больницу.

Руководство объединения не помогло в организации похорон. Обычно в таких случаях семье выделяется мешок муки, рис, морковь.

Ыкбал, имя которой переводится как «судьба», родилась в 1981 году в сельскохозяйственном объединении Ватан Чарджевского этрапа.

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