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  7 марта 2021
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В Миннеаполисе на месте убийства Джорджа Флойда застрелили мужчину

CentralAsia (CA) -  Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд. Об этом 6 марта пишет StarTribune со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего", - заявил официальный представитель полиции Джон Элдер.

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По его словам, после стрельбы пострадавший был доставлен в местную больницу, где впоследствии скончался. Элдер отметил, что стрелявший пока не был задержан, его личность не установлена.

С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

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