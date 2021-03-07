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  7 марта 2021
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В Узбекистане вся семья, в том числе 3 детей погибли от угарного газа

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане семья из четырех человек и их гость погибли в результате утечки угарного газа, сообщила пресс-служба прокуратуры Каракалпакстана..

По данным ведомства, инцидент произошел днём 6 марта в махалле "Янгиабад" Турткульского района. Отравление произошло в результате утечки угарного газа из отопительной печи.

По данным ведомства, погибла семья из четырех человек: глава семейства, две его дочери 2003 и 2010 года рождения, сын 2005 г.р., а также их гость.

По данному факту прокуратура Турткульского района возбудила уголовное дело по пунктам «а, б» части 2 статьи 259 Уголовного кодекса РУз (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия).

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