Китай безвозмездно поставляет вакцины против коронавируса в 69 стран, - МИД КНР

CentralAsia (CA) - Власти КНР безвозмездно поставляют вакцины в 69 государств и еще 43 странам продают их. Об этом в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) заявил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И, передает ТАСС.



"В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 млн доз вакцин для удовлетворения потребностей прежде всего развивающихся стран. Китай на безвозмездной основе предоставляет вакцины 69 развивающимся государствам, экспортирует вакцины в 43 страны", - сказал он.

По словам министра, "вакцина - мощнейшее оружие против коронавируса, она вселяет надежду на спасение жизни". Он также отметил, что КНР "непоколебимо выступает за доступность вакцин как глобального общественного блага".

"Китай уверенно идет впереди всех в международном сотрудничестве по вакцинам. Мы осуществляем сотрудничество по совместной разработке и производству вакцины с более чем 10 странами с привлечением более чем 100 тыс. добровольцев", - продолжил Ван И. "Мы готовы совместно с зарубежными партнерами рассмотреть вопрос взаимного признания вакцинирования и совместно разработать конкретный план этой работы", - резюмировал он.

Китайские власти предоставили вакцины от коронавируса миротворцам ООН и готовы обеспечить поставки для Международного олимпийского комитета (МОК) и участников Игр, добавил Ван И. "Мы откликнулись на призыв ООН и предоставили вакцину миротворческим силам международной организации, - сообщил он на пресс-конференции, состоявшейся в Пекине. - Китай также готов сотрудничать с МОК, чтобы обеспечить поставки вакцин спортсменам, участвующим в Играх".

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин стремится помочь в вакцинации развивающимся государствам. Он также отметил, что Китай при осуществлении поставок соответствующих препаратов другим странам не намерен конкурировать на международной арене. "Не важно, идет ли речь о китайской вакцине, или же это препарат, разработанный другими странами. Главное, чтобы продукт был надежен и безопасен", - добавил Ван И. Как уточнил министр, он искренне надеется, что вакцины от коронавируса станут "народным достоянием" во всем мире.

Китайские власти продолжат активно взаимодействовать с другими странами, чтобы одержать окончательную победу над пандемией коронавируса, заявил глава МИД КНР. "Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами и будем прилагать непрекращающиеся усилия для того, чтобы человечество одержало окончательную победу над коронавирусом", - сказал он.

По словам Ван И, республика продолжит уделять пристальное внимание этому вопросу и будет помогать другим государствам до тех пор, пока в мире не останется ни одного заразившегося. "Солидарность - это сила, а упорство обеспечит нам победу", - подытожил министр.