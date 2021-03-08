Доброта связала нас в монгольской степи, - Люси Пейдж

CentralAsia (MNG) - В семье кочевых пастухов Монголии эссеист The Christian Science Monitor обнаруживает, что, когда общий язык ограничен, забота и доброта общаются более глубоко.

Я не совсем понимала, что искала, когда летела в Монголию на семестр за границей. Мне просто нужно было что-то другое, вдали от ночных библиотек моего студенческого городка. Я надеялась, что самым необычным будет мое проживание в сельской местности: две недели в центральной Монголии с семьей кочевых пастухов.

Гэр моей принимающей семьи — круглый белый шатер, который монголы несли через степь веками, у подножия скалы. С вершины скал степь откатывалась к горизонту огромным полотном, усыпанным ветрами снега. Был конец марта.

Каждое утро моя принимающая мама стягивала пояс моего монгольского халата, плотно облегая мою талию. Затем я шла за ней, крича «шуу, шуу, шуу», чтобы вести наших яков по покрытым мхом валунам. Мы разбивали лед камнями, чтобы набрать воду из ближайшего ручья и собирать сухой навоз в нейлоновые мешки для топлива.

По вечерам мы собирались в тепле юрты. Он был достаточно высоким, чтобы я могла стоять в нем, с двумя кроватями, заполненными железной печью в центре, набором полок с изогнутыми столовыми приборами и выцветшими кухонными полотенцами и расписным алтарем, на котором рядом с буддийскими иконами стояли фотографии бабушек и дедушек моей принимающей семьи.

Мы забирались на деревянные скамейки для ног вокруг алтаря, чтобы поиграть в карты или посмотреть монгольские музыкальные клипы по телевизору, работающему на солнечной энергии, в то время как моя хозяйка мама нарезала кубиками баранину для пельменей. Я проиграла в Connect Four своим братьям-хозяевам, Далаю и Даваане, и корчила рожи своей принимающей сестре Лхамсурэн, которая сидела у меня на коленях и месила мне щеки, как тесто.

В то время я изучала монгольский, но все же было так много всего, что я не могла сказать или понять. Вместо этого мы полагались на короткие фразы и энергичные шарады. Когда мы шли по снегу за козами, моя хозяйка мама, Тувшинтогтох, спрашивала меня, не замерзла ли я, а затем хихикала и изображала из себя большую дрожь, чтобы убедиться, что я все поняла.

По вечерам она показывала мне, как складывать пельмени с чрезмерно щипками и поворотами пальцев.

Мои братья и сестры-хозяева болтали надо мной, говоря слишком быстро, чтобы я могла понять, когда мы исследуем валуны вокруг нашего героя; я слушала и кивала, а затем внезапно сбивала их с ног за подмышки.

Это словесное препятствие было странным образом освобождающим. В переполненной столовой дома меня тревожили встречи с новыми людьми. Я молчала, обдумывая свои слова, пытаясь сказать что-нибудь, что не показало бы меня несмешным, странным, скучным.

В Монголии я не могла точно настраивать слова. Я могла только улыбнуться, взять Лхамсурэна за руку и попробовать одну из фраз, которые я усвоила: «Могу я помочь?», «Где собака?» и «Ты устала?». Моя принимающая семья захохотала над моим произношением, так как я вскидывала руки и брови в частом жесте замешательства. Но в их смехе я чувствовала себя в безопасности, без смущения.

С моей монгольской семьей в степи я обнаружила непринужденность, которой никогда раньше не чувствовала. Статика в моей голове утихла. Мой страх быть осужденным — так долго был моим придирчивым товарищем — начал убывать.

Мы были такими разными, они и я, и не только языком. Их кожа стала жесткой и потемневшей от солнца; С самого рождения меня прятали под шляпами и солнцезащитным кремом. Мои братья и сестры-хозяева росли, черпая воду из замерзших ручьев и бегая за стадами овец; Я скрывала лето в теннисном лагере.

Для меня эти пробелы имели значение. Не имея общих социальных критериев, я не теряла времени зря, задаваясь вопросом, как я себя чувствую. Только настоящие вещи — доброта, услужливость — имели значение. Мы были просто шестью людьми, крошечными на фоне огромного монгольского неба.



автор: Люси Пейдж

источник: The Christian Science Monitor

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